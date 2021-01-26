الكاظمي : الحكومة ماضية في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الاستثمارية/موسع

2021/01/26 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان الحكومة ماضية في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى ".وقال الكاظمي خلال استقباله رئيس شركة / توتال / النفطية الفرنسية باتريك بويانيه والوفد المرافق له بحسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان هذا التوجه هو جزء اساس في سياسة العراق بالانفتاح اقتصاديا تجاه شركائه الدوليين مثل فرنسا".من جانبه اوضح بويانيه ,رغبة شركة توتال وتطلّعها الى المزيد من التعاون والشراكة مع العراق، خصوصًا بعد التسهيلات، والتحسّن الذي أحدثته الحكومة الحالية على عموم المناخ الاستثماري في العراق ".وجرى خلال اللقاء بحسب البيان , بحث سبل تطوير عمل الشركة في العراق، وتوسعة استثماراتها ،لاسيما في قطاع الطاقة و خصوصا النفط والغاز"./انتهى2

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