2021/01/26 | 23:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سلسلة تغييرات كبيرة في القيادات الامنية، والاستخباراتية على خلفية العمليات الارهابية، التي ضربت العراق موخرا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراقبون: العمليات الارهابية بالعراق تتماشى مع مخططات دول إقليمية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراقبون: العمليات الارهابية بالعراق تتماشى مع مخططات دول إقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).