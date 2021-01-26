الكاظمي يبحث مع رئيس شركة توتال النفطية سبل تطوير قطاع الطاقة في العراق

2021/01/26 | 23:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عزم حكومته في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الإستثمارية العالمية الكبرى والفرنسية منها على وجه الخصوص.وقال مكتب الكاظمي، في بيان، إن “الاخير إستقبل، اليوم، رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه، والوفد المرافق له، مبينا أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير عمل الشركة في العراق، وتوسعة استثماراتها لاسيما في قطاع الطاقة و خصوصا النفط والغاز”.وأكد الكاظمي أن “الحكومة ماضية قدمًا في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الإستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص”، مبينا أن “هذا التوجه هو جزء أساس في سياسة العراق بالإنفتاح اقتصاديا تجاه شركائه الدوليين […]

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