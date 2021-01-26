عاجل: الصدر: ضغوط تمارس من جهات ضد المحافظات السنية بحجة محاربة الارهاب

2021/01/26 | 23:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، ان هناك ضغوطات تمارس من بعض الجهات ضد أهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب، فيما انتقد تصادم القوى السياسية من أجل الانتخابات والمحافظات أجمع تعيش تحت خط الفقر والجوع.وقال الصدر في تغريدة على تويتر، انه “مع اقتراب التنافس الانتخابي..هناك ضغوطات تمارس من بعض الجهات ضد أهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب وقد تناسوا أنهم أكثر المتضررين من الإرهاب”، مبينا ان “هذا يعني أن الإرهابيين سيستغلون ذلك للقيام بأفعالهم الإرهابية في شتى مناطق العراق”.واضاف “هذا ما قد تنتفع منه بعض الجهات السياسية من هنا وهناك لأجل الدعاية الانتخابية أمام الجمهور الشيعي […]

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