بريطانيا تسجل زيادة حادة للوفيات بكورونا مع تجاوز حصيلتها مستوى 100 ألف حالة

2021/01/26 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس

كورونا المتسبب لمرض "كوفيد-19" في

بريطانيا، اليوم الثلاثاء، مستوى 100 ألف

حالة، مع تسجيل 1631 وفاة اليوم في

إحصائية جديدة لسير الجائحة.

وأفادت وزارة الصحة البريط

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