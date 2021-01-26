إيران: نرحب بالانفتاح السياسي في العلاقات مع السعودية

2021/01/26 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

سعيد خطيب زادة أن طهران ترحب بالانفتاح

السياسي في العلاقات مع كافة دول الجوار

بما فيها السعودية.

وفي تصريح له على هامش اختتام الدورة

الخامسة لـ"جائزة الطابوقة الذ

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