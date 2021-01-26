لبنان يسجل معدلا قياسيا بوفيات كورونا

2021/01/26 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة اللبنانية معدلا

قياسيا بعدد الوفيات الناتجة عن

الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغت 73

حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما

بلغ عدد الإصابات الجديدة 3505.

وأوضحت الوزارة في تقريرها

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