وزير الصحة العراقي يعلن الاتفاق مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية لتوفير لقاح كورونا

2021/01/26 | 23:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الثلاثاء، اتفاق العراق مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية لتوفير مليوني جرعة من لقاح كورونا. وقال التميمي في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، وتابعه “النور نيوز”، إن “العراق وفر الأموال المخصصة لتوفير مستلزمات استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا”. وأضاف أنه “تم الاتفاق مع شركة أسترازينيكا على …

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