2021/01/26 | 23:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين بلينكن وزيراً للخارجية وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية بعد ترشيحه لهذا المنصب من قبل الرئيس جو بايدن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين بلينكن وزيراً للخارجية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين بلينكن وزيراً للخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).