السفير التركي السابق يغرد بالعراقية وينشر صوراً تذكارية

2021/01/26 | 23:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ودع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، الثلاثاء، العراقيين عبر حسابه في “تويتر” بتغريدة استذكر فيها كرم شعب العراق، فيما طلب “براءة الذمة” قبيل مغادرته العاصمة.وقال يلدز في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز” ان “ما لا يمكن ان انساه- 3 الصراع الذي نخوضه عندما اريد ان ادفع ثمن الاشياء التي اشربها …

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