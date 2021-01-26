الكاظمي: الحكومة ماضية في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الإستثمارية العالمية الكبرى

2021/01/26 | 23:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة ماضية قدمًا في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الإستثمارية العالمية الكبرى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي إستقبل رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه، والوفد المرافق له”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير عمل الشركة في العراق، وتوسعة استثماراتها لاسيما في قطاع الطاقة و خصوصا النفط والغاز”.

وأكد الكاظمي أن “الحكومة ماضية قدمًا في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الإستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص”، مبينا أن “هذا التوجه هو جزء أساس في سياسة العراق بالإنفتاح اقتصاديا تجاه شركائه الدوليين مثل فرنسا”.

من جانبه اوضح بويانيه رغبة شركة توتال وتطلّعها الى المزيد من التعاون والشراكة مع العراق، خصوصًا بعد التسهيلات، والتحسّن الذي أحدثته الحكومة الحالية على عموم المناخ الاستثماري في العراق.

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