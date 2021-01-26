2021/01/26 | 23:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليتداول “برنت” أعلى 56 دولاراً، مع مخاوف بشأن المعروض.ويترقب المستثمرون بيانات المخزونات النفطية من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.وارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار النفط فوق 56 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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