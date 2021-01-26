الحشد الشعبي يعلن انتهاء عملية “ثأر الشهداء” في “العيث”

2021/01/26 | 23:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، انتهاء عملية “ثأر الشهداء” في منطقة العيث والمناطق المجاورة لها شرق محافظة صلاح الدين، بتحقيق نتائج أمنية مهمة.وقال إعلام الحشد في بيان حصلت وكالة “المركز الخبري الوطني”، على نسخة منه، إن “عملية ثأر الشهداء التي انطلقت، اليوم، شاركت فيها عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والألوية […]

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