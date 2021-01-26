اغتيال احد شيوخ العشائر في كركوك

2021/01/26 | 23:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغتيل مساء اليوم الثلاثاء 26/1/2021، الشيخ جمال خليل العنزي شيخ عام عشيرة ال شاووش العنزية.

وذكر مصدر في شرطة كركوك في تصريح صحافي ان الشيخ جمال العنزي قتل قرب كراج بغداد بمدينة كركوك، مشيرا الى ان الشيخ جمال العنزي هو شيخ عام عشيرة آل شاووش ولد علي من بطون قبيلة عنزة العربية.

وأضاف ان الشيخ العنزي من سكنة منطقة تركلان بكركوك، لافتا الى انن الجريمة لها علاقة بقضية اجتماعية.

PUKmedia

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