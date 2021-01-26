محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية قبل بيانات المخزونات الأمريكية

2021/01/26 | 23:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط عند تسوية تداولات اليوم الثلاثاء، مع ترقب بيانات مخزونات الخام الأمريكية.

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