الكاظمي يبحث توسعة استثمارات

2021/01/26 | 23:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، مع باتريك بويانيه، رئيس توتال النفطية، توسعة استثمارات الشركة الفرنسية في البلاد.وناقش مصطفى الكاظمي، وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء، مع باتريك بويانيه، والوفد المرافق له، سبل تطوير عمل …

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