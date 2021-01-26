الشرطة الاتحادية تعثر على 5 مضافات للارهاب وكدس عتاد في كركوك

2021/01/26 | 23:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عثور الشرطة الاتحادية على 5 مضافات لداعش الارهابي وكدس للعتاد في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة مشتركة من قطعات اللواء الثامن عشر والتاسع عشر الفرقة الخامسة تنفذ عملية أمنية باشراف قائد الفرقة اللواء حيدر المطوري وبالتنسيق مع قسم الاستخبارات، حيث كانت العملية واسعة للتفتيش ضمن محورين في وادي ابو شحمة ناحية الرشاد”.

واضافت ان “العملية تم خلالها العثور على (مضافة عدد 5 ، معبر عدد 1، عبوة ناسفة عدد 4 ، جوب هوائي للعبور ، هاون 60 ملم عدد 1 و قنابر هاون عدد 4، صاروخ قاذفة اشخاص عدد2 ، بندقية روسي نص اخمس عدد 1 ، سبحة تفجير عدد 12، بطارية تفجير ، ناظور نهاري عدد 1) بالاضافة الى عدد من المواد المختلفة (اسلاك تفجير ، عدة تصليح ، دريل شحن عدد 1، قطع فوم ، جعبة قاذفة ، برميل بلاستك ، مواد غذائية ، اواني طبخ ، افرشة منام ، ملابس عسكرية) ، تم تدمير المضافات من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة”.



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