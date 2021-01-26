عمليات بغداد تتحدث لـNRT عن خطط جديدة تستخدم قريبا

2021/01/26 | 23:09 - المصدر: NRT عربية

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قوات عراقية

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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أفاد مصدر في قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، بالقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق أوامر قضائية، في عمليات استباقية نفذتها القوات الامنية داخل العاصمة وأطرافها.

وقال المصدر لموقع NRT عربية اليوم، (26 كانون الثاني 2021)، ان "القوات الأمنية تقوم بعمليات استباقية لملاحقة المطلوبين وفق أوامر قضائية".

وأضاف المصدر، بأن "العمليات يشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة، وأسفرت عن القاء القبض على عدد من المطلوبين وخاصة في مناطق اطراف بغداد".

وأشار الى ان "هناك خططا جديدة وتكتيكات جديدة ستستخدم في الايام المقبلة تتركز على الجهد الاستخباراتي والامني، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة وملاحقة المطلوبين".

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