2021/01/26 | 23:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، جدول اعمال الجلسة 38 للمجلس، والتي من المقرر انعقادها يوم غد الاربعاء.وحصل “عراقي نيوز” جدول اعمال الجلسة، حيث تضمن 10 فقرات، ابرزها تقرير لجنة الامر النيابي رقم 148، واستجواب محافظ البنك المركزي العراقي من قبل النائب فالح الساري.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 10 فقرات بينها استجواب ضمن جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء (وثيقة) عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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