الغارديان تكشف عمليات تبني أطفال بـ

2021/01/26 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحقيق لصحيفة الغارديان، عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في حق الآلاف من الأطفال التشيليين، من خلال أخذهم عنوة من ذويهم وإرسالهم للتبني بشكل غير قانوني في أوروبا والولايات المتحدة على مدى عقود في القرن الماضي.

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