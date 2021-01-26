تفاصيل مشروع ’النقد مقابل العمل’ الذي أقرته الحكومة العراقية

2021/01/26 | 23:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على توصيات لجنة الامر الديواني 3 لسنة 2021، بشأن اتفاقية قرض المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود الاجتماعي في العراق.

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وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الثاني 2021)، ان "مجلس الوزراء أقر توصيات لجنة الأمر الديواني (3 لسنة 2021) بشأن اتفاقية قرض المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود الاجتماعي في العراق بحسب ما يلي:

1- توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمضي بالاجراءات التنفيذية فيما يخص المبالغ المحولة (المصروفة) الى المنظمات الدولية (UNOPS,IOM)، وبمبلغ (14000000) دولار، فقط اربعة عشر مليون دولار، لمكون (النقد مقابل العمل) وفق رؤية متطلبات الوزارة المذكورة آنفًا، في ضرورة إعتماد البيانات الأساسية (قاعدة البيانات) للعاطلين، مع الأخذ بنظر الاهتمام إعطاء الأولوية للنازحين العائدين من فئة الشباب (والاستفادة من تقاطع البيانات) مع وزارتي (الشباب والرياضة، والهجرة والمهجرين)، وتوجيه العمل للمشروع بمكوّناته الأخرى.

2- يتم النظر بمراجعة بنود الاتفاقية وإعادة توزيع مبالغها على المكونات أو هيكلتها، وخاصة للمبلغ المتبقي (النقد مقابل العمل) والمبالغ غير المخصصة في أصل القرض البالغ (56000000) دولار+ مبلغ (15000000) دولار، وفق مقترحات ترفعها اللجنة الى مجلس الوزراء بحسب ما مثبت في أصل المحضر.

وأعلن برنامج الامم المتحدة الانمائي، الثلاثاء، عن اطلاق برنامج النقد مقابل العمل في قضاء الحبانية بمحافظة الانبار، لتوفير 10 الاف فرصة عمل للمواطنين.

وذكرت بعثة البرنامج الأممي البرنامج في تدوينة، تابعها "ناس" (26 كانون الثاني 2021)، "نحن متحمسون لإطلاق برنامج النقد مقابل العمل في قضاء الحبانية اليوم"، مبينة انه "في الأنبار، تم توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل ضمن برنامج النقد مقابل العمل للمواطنين العراقيين".

واضاف انه "اليوم، 110 مواطنين و17 موظف دعم سيحصلون على وظائف قصيرة الأجل، وما تزال 4,600 فرصة عمل أخرى متاحة، لنحيي جميع العاملين ضمن برنامج النقد مقابل العمل".

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