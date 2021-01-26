2021/01/26 | 23:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألمانيا تدرس خفض حركة الطيران التجاري إلى الصفر لندن- برلين -الزمان اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أنه يتحمل «المسؤولية كاملة» عما قامت به حكومته بعدما تجاوزت المملكة المتحدة عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يشكل الحصيلة الأكبر في اوروبا. وقال جونسون في مؤتمر صحافي «إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مائة ألف وفاة بالفيروس وجونسون:أتحمل مسؤولياتي كاملة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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