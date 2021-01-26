مائة‭ ‬ألف‭ ‬وفاة‭ ‬بالفيروس وجونسون‭:‬أتحمل‭ ‬مسؤولياتي‭ ‬كاملة‭ ‬

2021/01/26 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمانيا‭ ‬تدرس‭ ‬خفض‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬التجاري‭ ‬إلى‭ ‬الصفر لندن‭- ‬برلين‭ -‬الزمان‭ ‬ اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬يتحمل‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬كاملة‮»‬‭ ‬عما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬حكومته‭ ‬بعدما‭ ‬تجاوزت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عتبة‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬وفاة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬الحصيلة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭.‬ وقال‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬إنني‭ ‬آسف‭ ‬بشدة‭ ‬لكل‭ ‬روح‭ ‬تزهق،‭ […]

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