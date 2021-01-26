دواء يخفض حالات إدخال المستشفى والوفيات بنسبة 70 بالمئة

2021/01/26 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ أظهر‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬الاجسام‭ ‬المضادة‭ ‬لكوفيد‭-‬19‭ ‬من‭ ‬تصنيع‭ ‬شركة‭ ‬الأدوية‭ ‬الأميركية‭ ‬إيلي‭ ‬ليلي،‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬حالات‭ ‬إدخال‭ ‬المستشفى‭ ‬والوفيات‭ ‬بنسبة‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬المعرضين‭ ‬لمخاطر‭ ‬عالية‭ ‬والذين‭ ‬ثبتت‭ ‬إصابتهم‭ ‬مؤخرا‭ ‬بالفيروس،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬الثلاثاء‭.‬ وأعلن‭ ‬كبير‭ ‬المسؤولين‭ ‬العلميين‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬دانيال‭ ‬سكوفرونسكي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بملانيفيماب‭ ‬وإتيسيفيماب‭ ‬مجتمعين‭ ‬لديهما‭ […]

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