2021/01/26 | 23:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ظريف:لدينا موقف مشترك مع موسكو في سوريا ويمكن العودة الى التزاماتنا باريس- موسكو – الزمان قالت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء إن على إيران التوقف عن «أي «استفزاز» والعودة إلى «احترام» التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم في 2015 إن أرادت عودة الولايات المتحدة إليه.واعتبرت روسيا الثلاثاء أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا بعد المحادثات الروسية الايرانية:احترام الاتفاق النووي يعيد الولايات المتحدة اليه ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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