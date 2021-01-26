فرنسا‭ ‬بعد‭ ‬المحادثات‭ ‬الروسية‭ ‬الايرانية‭:‬احترام‭ ‬الاتفاق النووي‭ ‬يعيد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اليه‭ ‬

2021/01/26 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬ظريف‭:‬لدينا‭ ‬موقف‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ويمكن‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬التزاماتنا‭ ‬ باريس‭- ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬‮«‬استفزاز‮»‬‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬احترام‮»‬‭ ‬التزاماتها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬إن‭ ‬أرادت‭ ‬عودة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إليه‭.‬واعتبرت‭ ‬روسيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ […]

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