تدمير 10 أوكار و3 عجلات في عمليات تطهير شرق صلاح الدين

2021/01/26 | 23:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دمرت القطعات العسكرية، الثلاثاء، 10 أوكار و3 عجلات في عمليات تطهير منطقة العيث شرق صلاح الدين.ووفقاً لبيان خلية الإعلام الأمني، ان” قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها من خلال الفوج الثاني لواء مغاوير القيادة وفوج سوات مديرية شرطة صلاح الدين اللواء التاسع واللواء 22 واللواء 88 عمليات محور شرق دجلة حشد شعبي […]

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