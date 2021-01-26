البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الاربعاء المقبلة (وثيقة)

2021/01/26 | 23:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة والمقرر عقدها يوم غد الاربعاء.

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