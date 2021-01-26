إدارة الجوية توعز بإرسل لاعب بفريق الكرة الى لبنان وقطر للعلاج

2021/01/26 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

اوعزت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي اليوم الثلاثاء ( 26 كانون الثاني 2021)، بارسال اللاعب محمد قاسم نصيف الى لبنان لاجراء الفحوصات الطبية بعد الاصابة التي تعرض لها في الركبة اثناء مباراة الفريق امام الشرطة.

وذكر الفريق الطيار شهاب جاهد رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن، "ادارة النادي سترسل المهاجم محمد قاسم نصيف إلى دولة لبنان تحت إشراف طبيب انكليزي سبق وأن أجرى عمليات جراحية لافضل لاعبي العالم".

وأضاف أن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية تسعى ايضا الى ارسال اللاعب الى دولة قطر وبالتحديد الى مستشفى سبيتار من اجل تاهيل اللاعب بصورة تامة بعد اكمال كافة الفحوصات الطبية التي سيجريها في دولة لبنان".

وكانت مباراة الشرطة والجوية قد انتهت بالتعادل وشهدت اصابتين بالغتين للاعبين إثنين، من الشرطة احمد جلال، ومن الجوية محمد قاسم نصيف توجب علاجهما خارج العراق.

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