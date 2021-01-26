جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الاربعاء

2021/01/26 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن جدول أعمال جلسته ليوم غد الأربعاء.وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جلسة يوم غد الأربعاء، ستشهد التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، بالإضافة الى التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري، ومشروع قانون الناجيات الايزيديات".

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