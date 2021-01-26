بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الاربعاء

2021/01/26 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدول اعمال جلسة المجلس ليوم غد الاربعاء.

وكانمجلس النواب، قد قرر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفع جلسته إلى يوم غد الأربعاء.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب صوت خلال جلسته السابعة والثلاثين ‏التي عقدت ‏برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، وبحضور 172 نائبا، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 وانهى القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

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