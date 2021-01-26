واشنطن تفرض إجراءات صارمة للحد من كورونا.. وتحذر الأميركيين في الخارج

2021/01/26 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون القنصلية بالوكالة، إيان براونلي، أنه ومن أجل الحفاظ على سلامة الأميركيين فإن الولايات المتحدة تنضم إلى العديد من الدول في اتخاذ إجراءات صحية إضافية لمواجهة فيروس كورونا.

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