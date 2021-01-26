غارات جوية وحملات تفتيش.. الخلية تنشر نتائج عمليتين جنوب وشرقي صلاح الدين

2021/01/26 | 23:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، نتائج عملية جوية نفذها طيران التحالف الدولي على الطريق الرابط بين الثرثار وصلاح الدين، فيما أشارت الى انفجار عبوتين ناسفتين خلال عملية تفتيش في منطقة العيث شرقي المحافظة.

وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الثاني 2021)، أن "الاجهزة الأمنية المعنية مستمرة بجمع المعلومات الدقيقة عن العناصر الإرهابية، فضلا عن أماكن الأوكار التي يجتمعون بها"، مضيفا أنه "من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات من قبل قيادة العمليات المشتركة التي وجهت طيران التحالف الدولي بشن ضربتين جويتين استخدمت فيهما طائرات F_16، دك خلالهما مركز قيادة وسيطرة لعناصر داعش الإرهابية يستخدم للتخطيط وعقد الإجتماعات وتوزيع الإرهابيين للقيام بعمليات إجرامية".

وأكد أن "العملية أسفرت عن قتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت متواجدة في المكان المستهدف شمالي الثرثار في الطريق الرابط بين الأنبار وصلاح الدين".

وأضاف البيان أنه "بهذه العملية النوعية وجهت قيادة العمليات المشتركة صفعة جديدة للإرهاب وتجفيف منابعه ومازال العمل مستمر لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وفي بيان اخر، ذكرت خلية الاعلام الأمني أن "قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها من خلال الفوج الثاني لواء مغاوير القيادة وفوج سوات مديرية شرطة صلاح الدين اللواء التاسع واللواء 22 واللواء 88 شرعت عمليات محور شرق دجلة حشد شعبي بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير منطقة العيث".

وأشارت الى أن "الواجب كان لغرض فرض الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية وتمكنت من تدمير 10 أوكار و3 عجلات وعبوة مسيطر عليها"، مبينا أن "عبوتين ناسفتين انفجرتا خلال هذا الواجب على اثنين من الآليات دون تضحيات".

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