مباحثات سعودية عراقية لتفعيل مجلس التنسيق المشترك

2021/01/27 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ -‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ بحث‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وبغداد‭.‬ وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ (‬واس‭)‬،‭ ‬فإن‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬صالح‭ ‬بحثا‭ ‬خلاله‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬ واستعرضا‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬العلاقات‭ ‬‮«‬الأخوية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬والعراق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وتعزيزه‭ […]

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