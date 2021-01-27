مقارنة ليست في محلها

2021/01/27 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام حين تجاوز عدد الوفيات في بريطانيا حاجز المائة الف بسبب الفيروس بنسخته الجديد الاشد فتكاً، كما اعترفوا مؤخراً، خرج رئيس الحكومة على الاعلام مباشرة ليقول قبل أن يوجه اليه أي تهام بالتقصير، قائلا انّني اتحمل جميع قرارات الحكومة في معالجة أزمة كورونا والنتائج التي أفضت اليها.وهذا الاعتراف هو تمهيد لقبول أي […]

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