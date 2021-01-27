الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش الى نفط خانة في ديالى

2021/01/27 | 00:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احبطت قوات الحشد الشعبي، محاولة تسلل لداعش الارهابي الى منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى.وذكر اعلام الحشد في بيان :" ان مجموعة من عناصر داعش الإرهابي حاولت التعرض على احدى نقاط الحشد الشعبي ، ومن ثم التسلل الى الشارع العام في المنطقة ، وقام ابطال اللواء الاول بمعالجة العناصر الارهابية المهاجمة"./ انتهى

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