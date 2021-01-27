بوتين يهنئ بايدن ويناقش معه أهم القضايا بين البلدين

2021/01/27 | 00:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي، جو بايدن، بانتخابه رئيسا لأمريكا، وناقش الرئيسان القضايا الملحة بين البلدين.وأشار بيان صادر عن الكرملين، اليوم، إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي ناقشا في محادثة هاتفية عددا من القضايا الملحة بين البلدين.وأضاف البيان: "ان فلاديمير بوتين، هنا الرئيس الامريكي جو بايدن بتسلم مهامه رئيسا، مشيرا إلى أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يصب في مصلحة البلدين".وبحث الرئيسان "قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والدولي،و من بين القضايا "الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتصالات نشطة تجري بين موسكو وواشنطن من أجل تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3"، مشيرا إلى أن تمديد المعاهدة يصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة والعالم أجمع ".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات، مشيراً إلى أن روسيا تعمل بنشاط على تعزيز الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأمن السيبراني"./انتهى2

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