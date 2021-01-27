الكاظمي: الإرهاب يحاول عرقلة الانتخابات المقبلة بالعراق

2021/01/27 | 00:06 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، أن الإرهاب كان وما يزال يستهدف العراقيين بلا تمييز.

وقال أنه يحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات المقبلة، وفق ما نقله تلفزيون الإخبارية العراقي.

أنى ذلك، بعدما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق في وقت سابق، ضرب شبكة إرهابية لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعـش، والقبض على 3 عناصر إرهابية في قضاء هيت، والعثور على وثائق هامة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان، إن جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عمليات "ثأر الشُهداء" التي انطلقت فجر الجمعة.

10 عناصر إرهابية

وبذلك يصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 10 عناصر خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أكد في اتصال سابق مع "العربية" أن عملية أمنية واسعة جارية ضد السلاح المتفلت والجريمة المنظمة وداعش.



كما شدد على أن هناك جهدا استخباراتيا مكثفا لجمع المعلومات عن منفذي الهجمات الإرهابية.

تشييع قتلى التفجير الانتحاري في بغداد (رويترز)

يذكر أن انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق شعبية بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، الخميس الماضي، ما أدى إلى مقتل 32 وإصابة أكثر من 110 أشخاص بجروح.

ووجه الكاظمي بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين، وأمر بإقالة عدد من السؤولين الأمنيين.

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