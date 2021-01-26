2021/01/27 | 00:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

تمكن اللواء الاول بالحشد الشعبي، الثلاثاء، من احباط محاولة تسلل لعناصر داعش الارهابي في نفط خانة بمحافظة ديالى.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي، تمكنت من احباط محاولة تسلل لفلول “ داعش” الإرهابي الى منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى”.

واضاف ان “مجموعة من عناصر داعش الإرهابي حاولت التعرض لاحدى نقاط الحشد الشعبي ومن ثم التسلل الى الشارع العام في المنطقة قبل ان يقوم ابطال اللواء الأول بمعالجة العناصر الإرهابية المهاجمة”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” في نفط خانة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” في نفط خانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).