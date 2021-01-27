2021/01/27 | 00:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليواصل "داو جونز" الصعود للجلسة الرابعة على التوالي، مع متابعة نتائج أعمال للشركات.

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