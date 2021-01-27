الحكومة العراقية تُصدر 7 قرارات بينها زيادة إنتاج حقل الناصرية النفطي

2021/01/27 | 00:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة مصطفى الكاظمي، عدة قرارات أبرزها إقرار توصية بزيادة إنتاج حقل الناصرية النفطي.وأوضح مجلس الوزراء العراقي، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أنه وافق على توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 3 …

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