مجلس الشيوخ يرفض تحركا جمهوريا لوقف عملية عزل ترامب

2021/01/27 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، تحركا من قبل بعض المشرعين الجمهوريين لوقف عملية مساءلة رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب، باعتبارها تتعارض مع الدستور.

وصوت 55 عضوا في مجلس الشيوخ لرفض مطالبة تقدم بها السيناتور الجمهوري، راند بول، بوقف المساءلة، مقابل دعم 45 مشرعا فقط.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ، مساء الثلاثاء، القسم في ثاني عملية مساءلة لعزل ترامب، وسط طعن فوري بدستورية المحاكمة من قبل بول.

وقال السيناتور الجمهوري إنه سيفرض تصويتا إجرائيا حول المحاكمة بعد ظهر اليوم، في أول اختبار لكيفية نظر الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى المحاكمة القادمة.

كما صوت معظم أعضاء مجلس الشيوخ لبدء جلسات المحاكمة يوم 9 شباط.

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