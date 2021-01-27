نائبة الرئيس الأميركي تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2021/01/27 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الثلاثاء، الجرعة الثانية من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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