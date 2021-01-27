الغانمي يناقش مع وزيرة الانتاج الحربي الباكستانية الاستفادة من التقنيات الخاصة بمراقبة الحدود والتقنيات المعلوماتية

2021/01/27 | 00:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ناقش وزير الداخلية عثمان الغانمي مع وزيرة الانتاج الحربي الباكستانية زبيدة جلال خان الاستفادة من التقنيات الخاصة بمراقبة الحدود والتقنيات المعلوماتية والجريمة الالكترونية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية :" ان, الغانمي التقى وزيرة الانتاج الحربي الباكستانية وبحث معها جملة من المواضيع في مقدمتها التدريب والدراسات( كلية الاركان) لقوات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع وقيادة حرس الحدود.".كما جرت مناقشة الاستفادة من التقنيات الخاصة بمراقبة الحدود والتقنيات المعلوماتية والجريمة الالكترونية .وتخلل اللقاء أيضاً الأتفاق على عقد اجتماع فني مشترك بين الطرفين، لإكمال الإجراءات اللازمة بشأن التنسيق والتعاون في المواضيع التي تمت مناقشتها.من جانبها اشادت الوزيرة الباكستانية بجهود القوات الأمنية العراقية وما حققته من إنجازات أمنية ،خاصة في مقارعة عصابات داعش الارهابية./انتهى2

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