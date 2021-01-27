وزارة العدل الأميركية ترجح موعدا لمحاسبة المشاركين في اقتحام الكابيتول

2021/01/27 | 00:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القائم بأعمال المدعي الفيدرالي الأميركي، مايكل شيروين، الثلاثاء، إن أحكام الإدانة في تحقيقات اقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونغرس، قد يتم تقديمها هذا الأسبوع.

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