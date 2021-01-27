2021/01/27 | 00:58 - المصدر: سفن سكاي

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تأهل الانتر الى نصف نهائي كأس ايطاليا بعد فوزه في ديربي ميلانو على غريمه ميلان بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب جوسيبي ميازا.

وتمكن الانتر من العودة الى اللقاء بعد ان كان متأخراً بهدف زلاتان ابراهيموفيتش (31) والذي طرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة (58)، ليعودوا بفضل روميلو لوكاكو من ركلة جزاء (71) قبل ان يسجل كريستيان اريكسن هدفاً قاتلاً عند الدقيقة (90+7) من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة تأهل الانتر بانتظار الفائز من مباراة يوفنتوس وسبال.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتر يقلب الطاولة على ميلان ويتأهل الى نصف نهائي كأس ايطاليا 7 SKY TV.

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