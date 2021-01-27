الانتر يقهر الاي سي وينتقل الى نصف نهائي كأس ايطاليا

2021/01/27 | 01:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتقل انتر ميلان الى الدور نصف النهائي لكأس ايطاليا بفوزه على اي سي ميلان بهدفين مقابل هدف واحد .كان الاي سي هو البادئ بالتسجيل بواسطة زلاتان ابراهيموفيتش في الدقيقة 31 من المباراة التي جرت على ملعب سان سيرو .وادرك روميلو لوكاكو التعادل للانتر في الدقيقة 71 من ضربة جزاء ، وسجل كريستيان ايركسون هدف الفوز من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 96 .وشهدت المباراة طرد ابراهيموفيتش بحصوله على انذارين ، واستبدال الحكم بسبب اصابة في ساقه منعته من الاستمرار ./ انتهى

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