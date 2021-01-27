إنفوجرافيك.. تباطؤ عمليات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط خلال 2020

2021/01/27 | 01:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شهدت عمليات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط خلال 2020 تباطؤ، لتتراجع قيمتها بنسبة 51 بالمائة، مسجلة 58.7 مليار دولار.وأوضحت بيانات، Baker Mckenzie، أن عدد صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي انخفض بنسبة 13 …

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