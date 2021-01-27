انفوجرافيك.. إصدارات السندات الخضراء تحقق مستوى قياسيًا بنهاية 2020

2021/01/27 | 01:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بلغت إصدارات السندات الخضراء عالميا مستوى قياسيا مرتفعا عند 269.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي وقد تصل إلى ما بين 400 و450 مليار خلال 2021.والسندات الخضراء فئة آخذة في النمو من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتي تجمع رأس المال …

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