السودان: مسألة الحرب والاقتصاد لدى أرجوزات المجلس السيادي - محمود محمد ياسين

2021/01/27 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_محمد_ياسين والاراجوز وجه لا يتحدث بصوته بل بصوت شخص آخر؛ وإذا ضحكت او عبست في وجهه فالأمر سيان، فالاراجور دمية بلا مشاعر وتعبيرات.



محمد الفكي سليمان والحديث عن الحرب والوطنيةعقد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان مؤتمرا صحفيا في 15 ديسمبر 2020 ليتحدث للناس حول عمليات الجيش للسيطرة على منطقة "الفشقة بشرق السودان بعد مضى أكثر من اسبوعيين على الحدث.



ذكر سليمان ان عمليات الجيش بشرق السودان هي عباره ......





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