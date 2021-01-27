سلميّة الحراك الشّعبي في تونس، وشروط استرجاع الثورة المغدورة. - عزالدين بوغانمي

2021/01/27 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي العنجهية المقيتة، والثقة اللامحدودة في نفوذ حركة النهضة وقوتها وقدرتها على إخماد التمرّد الشعبي المتعاظم، لا يُفسّر ذُعر قادة هذه الحركة وحسب، بل أيضًا يُشير إلى جهل هؤلاء بحقيقة الموجة الثانية للثورية ودوافعها الموضوعية.



أوّلا عندهم سوء فهم للحظة 14 جانفي الفارقة، باعتبارها نقطة تحوّل تاريخي عميق في وعي التّوانسة لأنفسهم وتمثلهم للدّولة وتعريفهم الجديد للحقّ والحرية.



وثانيٍا، يبدو أنّهم لم يفهموا ......





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