200 مليون جرعة.. صفقة ترفع نسبة لقاحات أميركا 50 في المئة 

2021/01/27 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، خطة إدارته لطلب 100 مليون جرعة من شركتي "موديرنا" و"فايزر" على حدة.

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